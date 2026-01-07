La estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) confirmó este miércoles que se encuentra en un proceso de negociación directa con el Gobierno de los Estados Unidos. El objetivo es la venta de importantes «volúmenes» de crudo, una operación que busca reactivar el flujo energético entre ambas naciones bajo un marco de legalidad y beneficio mutuo.

Según el comunicado emitido por PDVSA, este proceso no es improvisado, sino que se desarrolla bajo esquemas operativos y comerciales similares a los que ya mantiene con otras corporaciones internacionales, citando específicamente el caso de Chevron.

«Esta es una transacción estrictamente comercial, basada en criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes», subrayó la estatal en su nota oficial.

La empresa enfatizó que estas conversaciones se dan dentro del marco de las relaciones comerciales históricas entre Venezuela y Estados Unidos, reafirmando su posición como un actor clave para la estabilidad energética global.

El anuncio oficial de la petrolera venezolana surge apenas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara a través de sus redes sociales que el Ejecutivo de Caracas está dispuesto a entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

Control de los recursos

Por su parte, el presidente Trump detalló que el petróleo, que actualmente se encuentra almacenado o en buques, lo venderán a precio de mercado.

No obstante, el mandatario estadounidense aclaró que los ingresos derivados van a hacer controlados por su administración para garantizar que se utilicen en beneficio de los pueblos de ambos países.

Para ejecutar esta operación, la Casa Blanca ha designado al Secretario de Energía, Chris Wright, quien coordinará el traslado del crudo desde las instalaciones venezolanas directamente a puertos estadounidenses.