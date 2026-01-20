El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, anunció la convocatoria a una «gran movilización» en Caracas para el próximo 23 de enero, fecha en que se conmemora cada año la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958.

Cabello indicó que la actividad del próximo viernes será parte de otras que se realizarán esta semana para exigir la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados por Estados Unidos en Caracas el 3 de enero.

«Hoy son 17 días del secuestro del hermano presidente y de la compañera Cilia Flores. Secuestrado, sometido a una situación de prisionero de guerra», reprochó el considerado número dos del chavismo.

«Todos enfocados, como primer objetivo, en la liberación del presidente y de Cilia. Todo pasa por ahí. No nos vamos a detener, vamos a seguir gobernando», agregó.

Desde la captura, el chavismo ha convocado manifestaciones para exigir la liberación de ambos y ha prometido no descansar hasta traerlos de vuelta a Venezuela.