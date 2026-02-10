Tras el inminente cierre de Stranger Things, cuya quinta temporada marca el fin de una era para el elenco juvenil de Netflix, los actores comienzan a trazar sus caminos hacia el futuro. Entre ellos destaca Caleb McLaughlin, quien después de dar vida a Lucas Sinclair durante casi una década, ha revelado su mayor aspiración profesional: convertirse en el Miles Morales del cine de acción real.

Un sueño con raíces en el Bronx

Durante la promoción de su más reciente proyecto, Goat, el actor de 24 años nacido en el Bronx no ocultó su entusiasmo por el icónico trepamuros.

En declaraciones recogidas por Variety, McLaughlin fue contundente. «Me encantaría interpretar a Miles».

Para el artista, el personaje trasciende el simple papel de superhéroe.

«Creo que Miles representa algo más grande que yo mismo; representa algo más grande que la mayoría de las personas», reflexionó, subrayando la conexión personal que siente con el personaje debido a sus raíces neoyorquinas.

Preparación física y teorías de los fans

La expectativa no ha dejado de crecer en redes sociales. Recientemente, McLaughlin compartió videos de sus intensas rutinas de gimnasia y entrenamiento acrobático.

Aunque no hay una confirmación oficial por parte de Marvel Studios o Sony Pictures, los seguidores del Spider-Verse han interpretado estos movimientos como una preparación física dirigida a cumplir su sueño de portar la máscara.

Mientras el futuro del live-action de Miles Morales sigue siendo un misterio, el universo animado continúa su curso.

Shameik Moore sigue siendo la voz oficial de Miles en la gran pantalla y Hailee Steinfeld como Gwen Stacy.

El cierre de la trilogía animada está programado para junio de 2027.

Curiosamente, los rumores no solo giran en torno a Caleb. Su compañera de reparto, Sadie Sink, también ha sido vinculada con el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Las teorías de los fans sugieren que podría interpretar a una joven Jean Grey o incluso a la versión live-action de Gwen Stacy, lo que podría reunir a la pareja de Hawkins en un contexto heroico totalmente diferente.