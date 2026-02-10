Paramount Skydance (PSKY) mejoró su oferta hostil por Warner Bros Discovery (WBD) y ofreció a los accionistas del conglomerado una tarifa de 0,25 dólares por acción por cada trimestre que la compra no se haya completado después del 31 de diciembre de 2026.

Esta «tarifa de cotización», es decir, un pago compensatorio por retraso en el cierre de la operación, equivale a unos 650 millones de dólares en efectivo por cada trimestre que el acuerdo no se haya materializado, apuntó la empresa en un comunicado.

Según la propia compañía, su nueva propuesta demuestra su «confianza» en la «velocidad y certeza de la aprobación regulatoria» necesaria para completar la compra.

Garantías por parte de Paramount Skydance

El pasado diciembre, el magnate multimillonario Larry Ellison, cofundador de Oracle y principal financiador de la oferta a través de Paramount Skydance, ofreció una garantía personal de 40.400 millones de dólares para adquirir Warner, pero mantuvo la oferta de adquirir la totalidad de la compañía por 30 dólares por cada acción en efectivo, elevándolo a los 108.400 millones de dólares.

La propuesta de Paramount llegó después de que WBD alcanzara un acuerdo preliminar de fusión con Netflix a principios de mes, valorado en 82.700 millones de dólares, incluida la deuda.

Sin embargo, el consejo de administración de WBD rechazó por unanimidad la oferta de adquisición de PSKY al considerarla «inferior» al acuerdo de fusión con Netflix «en numerosos aspectos clave».

Aunque sobre el papel la oferta de PSKY es más alta que la de Netflix, el consejo de Warner ve menos arriesgado el pacto con la plataforma de ‘streaming’, entre otros motivos porque tendría menores riesgos de ejecución y también regulatorios.

En su comunicado divulgado, Paramount insistió en que su oferta de 30 dólares por acción «proporciona un valor superior y una mayor certeza regulatoria que la contraprestación de fusión de Netflix».

Además de la tarifa de cotización, la empresa ofreció pagar los 2.800 millones de dólares de multa que WBD tendría que abonar a Netflix si el acuerdo con la plataforma de ‘streaming’ termina fracasando.

Asimismo, indicó que dará a los accionistas de WBD una compensación de 1.500 millones de dólares en caso de que el canje no tenga éxito y la transacción de Paramount no se concrete.

Según el comunicado, la oferta modificada de PSKY está «totalmente financiada» por 43.600 millones de dólares de la familia Ellison y la firma RedBird Capital Partners, y otros 54.000 millones en compromisos de deuda de Bank of America, Citigroup y Apollo.