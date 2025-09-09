La antigua entrada a la zona comercial de San Félix se ha ido deteriorando progresivamente por la falta de mantenimiento, situación que también afecta las calles laterales de los sectores La Unidad y San Rafael.

La calle Cedeño, que conecta La Unidad y San Rafael, presenta numerosos huecos y bocas de visita desbordadas, cuyos desechos de aguas negras se mezclan con las aguas limpias de las tuberías fracturadas en esta importante vía arterial.

En tiempos anteriores a la avenida Guayana, la calle Cedeño era el acceso principal a la zona comercial de San Félix y comunicaba con las parcelas de El Roble y la avenida Gumilla. Sin embargo, con el paso del tiempo, los gobiernos de turno han abandonado su mantenimiento, lo que ha agravado su deterioro.

Este problema no se limita a esta vía, sino que también afecta a las comunidades aledañas, como La Unidad y San Rafael, sectores con muchos años de fundados. Todas las calles de estas urbanizaciones están agrietadas, con huecos de diversas dimensiones, desbordes de aguas negras y tuberías rotas que desperdician agua las 24 horas del día.

Amparo Garrido, residente de la zona, comenta que tienen grandes dificultades para obtener agua por tubería, enfrentando ausencias prolongadas de hasta tres o cuatro días. «No entiendo cómo es posible que el agua se desperdicie en los barrios y no llegue a los hogares», señala.

A corta distancia del antiguo Centro Médico, hoy conocido como Maternidad Centro Médico, se encuentran dos bocas de visita obstruidas, de donde bajan aguas putrefactas hasta la avenida Guayana.

Comerciantes denuncian que en múltiples ocasiones han reportado el problema a través de la VenApp y a Hidrobolívar, sin recibir respuestas ni soluciones.

Pedro García, residente de San Rafael, asegura que el deterioro de las calles en su comunidad es conocido por las autoridades gubernamentales, pero «nadie hace nada para resolverlo, solo recibimos promesas incumplidas».

Por ello, hacen un llamado urgente a las autoridades regionales y locales, así como a representantes de Hidrobolívar, para que atiendan el problema, eliminen las filtraciones de aguas negras y reparen las calles afectadas.