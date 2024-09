Los habitantes de la urbanización Los Rosales Country en el municipio Piar, informaron que esa zona se encuentra descuidada, ante la vista se observa las debilidad con las que cuentan, una de ellas son sus calles, las cuales, están destruidas y lucen con grandes huecos donde se acumulan las aguas cuando llueve, los afectados mencionaron que allí residen algunos funcionarios públicos y conocen las debilidad que presentan, pero, no hacen nada para apoyar.

Algunos vecinos comentaron que cada vez se hace más difícil transitar y el sueño de los moradores es ver las arterias viales reparadas, “un grupo de vecinos hemos tenido que rellenar los huecos con escombros y arena, sólo una parte de está urbanización fue asfaltada a medias hacen varios meses, hago un llamado a los entes gubernamentales que nos presten el apoyo con asfaltado para todas nuestras calles”, indicó Juan Félix.

Sin agua potable

Al mismo tiempo otro vecino que no se identificó manifestó, que el problema de agua aún no se ha solucionado, existen calles que llega el líquido una o dos veces por semana, mientras que otras no llega por lo que algunas familias han tenido que construir aljibes o comprar un tanque de agua de mil litros en cinco dólares.

La calles 5 y 6 nunca han contado con agua potable, por lo que los vecinos tuvieron que ingeniárselas para poder obtener el líquido, alegan que para lavar su ropas, se trasladan a otros sectores en casa de sus familiares y poder cumplir con ese oficio, para preparar los alimentos , tratan de ahorrar el agua que consiguen en otro lado, por tanto, los moradores piden apoyo para que sea solucionado estos dos problemas puntuales.

Asimismo, se pudo conocer que allí existe un campo deportivo y el mismo está lleno de maleza, nunca ha sido atendido, por tanto, los jóvenes solicitan a las instituciones públicas, prestarles el apoyo con un plan de desmalezamiento y recuperación, así podrán hacer sus prácticas deportivas como acostumbraban hacerlo.