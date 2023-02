La Cámara de la Construcción del Estado Bolívar insiste en que las tarifas del servicio de aseo son demasiado costosas para el estado de paralización de su sector, y que se deben buscar alternativas dialogadas para fijar nuevos montos que sean beneficiosos para los empresarios y para la compañía de recolección de desechos.

El presidente de la CCEB, Oscar Gómez expresó que la tarifa del servicio de desechos sólidos se aplicó sin tomar en cuenta la realidad económica de Caroní, además que complica el pago de tributos con el bloqueo del portal fiscal.

Indicó que las tarifas del servicio de aseo generarán que muchos propietarios de constructoras terminen cerrando sus compañías ante la imposibilidad de cumplir tanto con las responsabilidades tributaria, como con las de aseo.

La CCEB reportó al cierre de 2022 una paralización del 98%, lo que deja en evidencia el estado operativo de las construcciones en el estado. Por otro lado, empresas del sector construcción han recibido facturas por encima de los 1000$ mensuales, cuando estas pasan meses y años sin facturar o realizar algún servicio.

“El sentir de los afiliados es de inconformidad. Los afiliados creen que ha mejorado el servicio de recolección de desechos, pero no están conformes con los facturado”, indicó.

De acuerdo con Gómez, las demandas judiciales y medidas de cierre tampoco benefician al sector privado que de 2013 a 2020 sufrió duramente la contracción económica. “Esto lo que genera es gran angustia, afiliados temen ser cerrados, al no poder costear altas tarifas del servicio de aseo”, agregó.

El presidente de la CCEB detalló que los empresarios no es que no quieran cumplir con sus responsabilidades tributarias y del servicio de aseo, sino que hay afiliados que no han podido cancelar las altas facturas de servicio por sus altos costos y el nivel de paralización del sector construcción.

Gómez insistió en que se debe, mediante una comisión mixta, evaluar la base de cálculo establecida en el contrato asignado a la empresa de recolección de desechos sólidos. La Cámara pone a disposición un grupo de profesionales para analizar la estructura de costos expuesta por Fospuca y determinar posibles alternativas que no afecten al sector empresarial.

Para finalizar, agregó que mantienen reuniones continuas con las distintas organizaciones empresariales de la región y del país con la idea de encontrar las mejores alternativas y fórmulas de calculo que permitan mantener la mayor cantidad de empresas abiertas.