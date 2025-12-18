La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó este miércoles dos resoluciones que buscaban retirar tropas estadounidenses en caso de conflicto con Venezuela u organizaciones terroristas designadas por el presidente Donald Trump en Latinoamérica. La decisión se produce en plena escalada de la campaña de presión de Washington sobre Caracas.

La resolución concurrente 61, que invocaba la facultad del Congreso para retirar fuerzas armadas de EE. UU. de hostilidades contra organizaciones terroristas designadas en el hemisferio occidental, fue rechazada por 216 votos a favor y 210 en contra.

Poco después, la resolución concurrente 64, que buscaba ordenar la retirada de tropas de hostilidades contra Venezuela no autorizadas por el Congreso, fue tumbada por 213 votos a favor y 211 en contra.

Poderes de Guerra

Ambas resoluciones, no vinculantes por sí solas, invocaban la sección 5 de la Resolución sobre Poderes de Guerra, que permite al Congreso ordenar la retirada de tropas si lo respalda una resolución conjunta. Antes de la votación, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, insistió en que Trump «no tiene la autoridad» para usar la fuerza militar en el Caribe sin la autorización del Congreso.

La tensión se ha intensificado tras el anuncio de Trump de bloquear todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, y de realizar ataques sobre activos de grupos del narcotráfico en territorio venezolano, en medio de un despliegue militar masivo en el Caribe.