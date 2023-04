Con un emotivo acto de celebración la Cámara de Comercio e Industrias del Municipio Caroní (Camcaroní) celebró su 70 aniversario con presencia de expresidentes y el reconocimiento especial al padre Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello.

El gran salón de eventos de la Torre Empresarial Camcaroní, ubicado en Puerto Ordaz, sirvió de escenario para reunir al gremio empresarial, industrial y comercial del estado Bolívar, y así afianzar el trabajo en equipo y compromiso por impulsar la economía de la entidad.

Catherine Wilson, presidenta de Camcaroní (2021-2023) recibió a los invitados con la grata sorpresa de presentar un nuevo hall de presidentes, en honor al respeto y admiración a la historia de dicha institución.

El salón perfectamente acondicionado cuenta con fotografías de presidentes anteriores como Octavio Maza (2011-2013), Tomás Guerra (2013-2015), Yormán Hernández (2015-2017), David Bermúdez (2017-2019), Luis Arturo Núñez (2019-2021), entre otros.

Wilson agradeció a todos por dejar una huella en su paso por Camcaroní, no solo como presidentes, sino como líderes empresarios del municipio Caroní que han acompañado la formación del tejido industrial y empresarial de Ciudad Guayana.

El Monseñor Carlos Cabeza, obispo de Ciudad Guayana, presidió el acto de inauguración y dio la bendición al nuevo espacio empresarial.

Reconocimiento especial

El momento emotivo de la noche fue, sin duda, el reconocimiento especial al padre Arturo Peraza, S.J, quien ahora emprende un nuevo reto como rector de la Universidad Católica Andrés Bello.

Camcaroní reconoció el acompañamiento que ha tenido Peraza en la gestión de Catherine Wilson.

“En este camino recorrido nos sentimos orgullosos y honrados de contar con quien ha sido un pilar fundamental en la materialización de nuestros objetivos, una persona que nos ha servido de motivación y ejemplo, el padre Arturo Peraza deja un invaluable legado entre nosotros”, expresó Wilson.

“Desde Camcaroní le deseamos el mayor de los éxitos (…) ha sido un honor padre contar con usted así de cerca, con esa mano amiga que nos ha brindado todo este tiempo en ese propósito de apoyar y defender el tejido empresarial de Guayana y ese futuro prometedor que forma en las universidades de esta ciudad”, agregó.

Esperanza en los empresarios

Entre tanto, el padre Arturo Peraza no sólo agradeció el invaluable gesto de Camcaroní, sino que también reconoció la capacidad de resiliencia de un gremio que trabaja arduamente por mantener “viva” esta ciudad.

En este tiempo el Padre jesuita dice que aprendió de Camcaroní la capacidad para enfrentarse a mil y una adversidades y no dejarse hundir.

“Siempre muestran capacidad de inventar algo nuevo, de salirle al frente a las adversidades y poder empezar, emprender y seguir trabajando porque haya trabajo en esta ciudad», dijo Peraza.

“Esta ciudad necesita seguir viva para esos muchachos que todavía estamos formándose en la universidad”, agregó.

“Yo quiero agradecerle el que ustedes puedan mantener sueños, porque yo siento que de alguna u otra manera esa es la única oportunidad que tiene Venezuela de salir de donde está. Yo los veo trabajar a ustedes y digo: mira, eso no saldrá en la prensa, pero eso es lo que está rescatando este país, y le da alma, y por eso mi profunda admiración por el esfuerzo que ustedes han puesto”.

El padre Peraza cerró su discurso con un mensaje de esperanza puesto en el compromiso de cada uno de los empresarios de Ciudad Guayana que se levantan a diario a hacer ciudad, pese a las condiciones adversas en que se encuentran.

“Yo creo que este país se levanta, porque todos los días hay gente como ustedes que se levanta y hace posible esta ciudad, a pesar de que no hay gasolina, que no hay agua, que se va la electricidad, no nos quedamos en la queja, eso para mí forja la esperanza, este país tiene un futuro y ustedes son parte de ello”, concluyó.