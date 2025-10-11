A pocos días de su realización, las complicaciones sociales y políticas que atraviesa la ciudad donde se desarrollaría el encuentro cancelaron el amistoso internacional entre Venezuela y Belice.

El partido estaba pautado para el 14 de octubre en el estadio SeatGeek, como parte de la doble fecha FIFA de la Vinotinto, explica Líder en Deportes.

Sin éxito el intento de cambio de sede

Pese a los esfuerzos por mantener el compromiso en pie mediante un cambio de sede, las gestiones no prosperaron.

Así lo informó la Federación Venezolana de Fútbol a través de un comunicado difundido en la cuenta oficial de La Vinotinto en la red social X (antes Twitter).

Vizcarrondo había anticipado una posible mudanza

El director técnico interino, Oswaldo Vizcarrondo, había señalado en rueda de prensa que existía la posibilidad de disputar el encuentro en Miami el lunes 13 de octubre.

Sin embargo, la empresa organizadora del evento, VGM Sports, confirmó la cancelación definitiva mediante declaraciones del agente Christian Valdés.

Afectaciones en otros encuentros

La situación no solo impactó a la selección venezolana. De acuerdo con reportes de medios internacionales, el partido amistoso entre Argentina y Puerto Rico también se vio afectado por los mismos inconvenientes, quedando en riesgo su celebración.

Con esta decisión, la Vinotinto cierra la doble fecha FIFA de octubre con un solo amistoso disputado, frente a la selección de Argentina, en medio de un contexto de incertidumbre logística y social.