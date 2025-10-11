Cinco presos políticos lograron ver esta semana por primera vez a sus familiares desde que fueron detenidos por organismos de seguridad del Estado, desde hace meses, incluso un año.

El excandidato opositor Enrique Márquez, quien se enfrentó a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, recibió este jueves 9 de octubre una visita en su centro de reclusión tras 9 meses de «injusto encarcelamiento», informó su esposa, Sonia Lugo. Agregó, «Se encuentra en perfecto estado de salud, fuerte, firme y más convencido que nunca de sus principios y valores»

Los opositores venezolanos Jesús Armas, exconcejal de Caracas, y Luis Somaza, activista político del partido Voluntad Popular, también recibieron visitas después de meses de estar incomunicados, dijeron familiares.

La pareja de Armas, Sairam Rivas, informó este jueves 9 en X que después de casi 10 meses de «injusta y arbitraria detención». Expresó, «Jesús se mantiene firme y sólido en sus convicciones, con la certeza de que saldrá fortalecido en medio de tanta injusticia».

Mientras, Somaza -arrestado el pasado febrero- recibió la visita de sus padres «tras 238 días de incomunicación y aislamiento», dijeron familiares en la cuenta de X del opositor.

Por su parte, María Costanza Cipriani, esposa del abogado venezolano Perkins Rocha -aliado de la líder opositora María Corina Machado-, informó que pudo visitarlo el miércoles 8 tras poco más de 13 meses detenido e incomunicado y exigió que se le otorgue la «libertad plena». Aseguró, «Está sereno, fuerte y firme».

Asimismo, la ONG venezolana Provea aseguró este miércoles 8 que Eduardo Torres, abogado y parte de su equipo, recibió «la primera visita de un familiar» el pasado jueves 2 de octubre tras permanecer «casi cinco meses incomunicado» en prisión, indicó que, a la fecha, «sigue pendiente» la realización de su «audiencia preliminar, suspendida en tres oportunidades».

Es importante resaltar que, la ONG Foro Penal contabiliza, hasta el pasado 6 de octubre, 841 presos políticos. Sin embargo, el Ejecutivo y la Fiscalía de Venezuela niegan que en el país haya presos políticos y aseguran que los detenidos cometieron delitos.