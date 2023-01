Quito.- El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín, aseguró este lunes que no conoce a Rubén Cherres, mencionado como presunto participante de un supuesto entramado de corrupción en las empresas públicas del sector eléctrico.

En un comunicado, el titular de la diplomacia ecuatoriana se refiere a un audio publicado por La Posta, el medio digital que a principios de mes señaló a Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, como supuesto líder de ese presunto entramado.

La Posta ha difundido este lunes en su cuenta de Twitter otro audio con una conversación atribuida a Cherres con Carrera, en la que el primero le indica al segundo que cuando éste regrese de Francia se reunirán en su casa con Holguín.

Una vez que Carrera cierra la llamada, en el audio -cuyo contexto y fecha no se han revelado- Cherres aparentemente se dirige a un tercero con el que se jacta de su supuesta influencia en el Gobierno: «Hermano, aunque te parezca mentira, yo pongo ministros ahí».

PRONUNCIAMIENTO DEL CANCILLER

«En relación al audio que ha publicado el medio La Posta, afirmó enfáticamente que no conozco al señor Ruben Cherrez Faggioni», dice Holguín en un mensaje colgado este lunes en su cuenta de Twitter.

También enfatizó que nunca ha tenido «una relación personal o profesional con el señor Danilo Carrera y mucho menos conozco o he visitado su casa».

Asimismo, aseguró que «nunca» se ha reunido con Carrera, a quien lo ha «visto acompañando a las delegaciones externas en dos viajes internacionales».

«En alguna ocasión fui parte de una reunión por un tema de ajedrez, donde participó el presidente de la República, junto al embajador de Rusia, previo al conflicto bélico», añadió.

Finalmente, Holguín señaló que, en el ámbito de sus funciones como ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, nunca ha tenido vinculación con las áreas que se han mencionado en las publicaciones de La Posta.

DESCARTAN CORRUPCIÓN GUBERNAMENTAL

En una entrevista emitida como cadena nacional, Lasso descartó el domingo que la corrupción se haya filtrado en su Gobierno y dijo que el hecho de que un exfuncionario haya caído «en la tentación de ganar dinero mal habido» no se puede generalizar.

«A lo sumo lo que existe es un presunto acto de corrupción de un exfuncionario del Gobierno», dijo en referencia al expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) Hernán Luque, del que también se han difundido audios de supuestas conversaciones de él con Cherres.

El pasado viernes, la Fiscalía lideró nueve allanamientos en el caso denominado «Encuentro», cuyos audios de presuntos integrantes de esa aparente trama que señalan a Carrera como un supuesto «padrino».

Esos documentos contienen conversaciones atribuidas a Luque, y de Leonardo Cortázar y Cherres. Este último llega a mencionar un presunto pago de 30.000 dólares mensuales «a Danilo», según el audio.

«NO CONFIABA EN ÉL»

Lasso comentó que pidió la salida de Luque del Gobierno a finales del año pasado, «porque no sentía confianza».

«No confiaba en él porque no tenía la certeza de que habría comprendido que este es un Gobierno que lucha contra la corrupción, que no damos ni un solo espacio a la corrupción, que no se puede dialogar con la corrupción, que no se pueden admitir tentaciones», indicó.

La semana pasada, al conocer uno de los audios revelados por La Posta, Lasso pidió ubicar a Luque y a Cherres «para que se los ponga a órdenes de la justicia».

El gobernante confesó que sintió «indignación» al escuchar el audio, donde dijo haber reconocido la voz de Luque.

«Sentí indignación porque traicionó la confianza que se depositó en él», señaló al mostrar su esperanza de «muy pronto traerlo del cogote, esté donde esté, para que se presente ante las autoridades y declare todo lo que debe declarar».

Carrera ha rechazado las denuncias de La Posta y ha demandado judicialmente una indemnización de 500.000 dólares al periodista Andersson Boscán.