Un usuario de TikTok provocó bastante controversia mundial en abril al lanzar una colaboración ficticia generada por inteligencia artificial entre Drake y The Weeknd que rápidamente se volvió viral. Ahora está de vuelta con una nueva canción y tratando de llevar las pistas creadas por robots hasta los Grammy. El creador de la canción, Ghostwriter, recientemente presentó el éxito fabricado sencillo de Drake/The Weeknd – «Heart on My Sleeve» – para su consideración en dos categorías de los Premios Grammy: Mejor Canción de Rap y Canción del Año. La canción había sido retirada de las plataformas de streaming después de amenazas legales a principios de este año.

Dado que Ghostwriter escribió la letra de la canción, según The New York Times, el artista técnicamente es elegible para el máximo honor de la industria musical, a pesar de que su canción utilizó inteligencia artificial para imitar los estilos vocales de Drake y The Weeknd sin el consentimiento de estos cantantes estrella respectivamente.