Los candidatos presidenciales han expresado sus posiciones, algunas de ellas antagónicas, sobre la propuesta del jefe de Estado, Nicolás Maduro, de firmar un compromiso de reconocimiento de los resultados de las elecciones del próximo 28 de julio.

La idea, formulada la semana pasada por el comando de campaña oficialista y reiterada el lunes por Maduro, se encuentra criticada por el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia.

«¿Firmar un acuerdo para qué?, el primero que ha violado los acuerdos que firma es el Gobierno, ahí tenemos los acuerdos de Barbados que se han quedado en letra muerta», dijo ante periodistas el exembajador —al término de una reunión con lideresas en Caracas—, en alusión a lo pactado con el Ejecutivo en octubre pasado.

En ese documento de garantías electorales, las partes acordaron que, entre otros entes, la Unión Europea observara los comicios, algo que no ocurrirá debido a la revocatoria de la invitación al bloque comunitario.

Por su parte, el candidato José Brito consideró que «en un país normal» no habría necesidad de firmar acuerdos de reconocimiento de los resultados, pues las elecciones son «transparentes» y «las mayorías respetan a las minorías».

«Si hay un proceso que es transparente, el que no la debe no la teme (…), si hay respeto a la participación de los ciudadanos, no hay que estar haciendo alarde de la firma de tal o cual acuerdo», sostuvo el diputado, durante una entrevista en Globovisión.

Asimismo, el legislador Luis Eduardo Martínez ha reiterado que está listo para firmar este compromiso y «a la espera de recibir el llamado» por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) para suscribir ese documento.

Más de 21,6 millones de venezolanos están llamados a participar en estos comicios, en los que Maduro buscará un tercer mandato consecutivo.