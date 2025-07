Colosenses 1:13-14 RVA2015

[13] Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, [14] en quien tenemos redención, el perdón de los pecados.

https://bible.com/bible/1782/col.1.13-14.RVA2015

Hay algunas canciones que indican que el maligno nos ha quitado cosas, las cuales volveremos a recuperar con poder.

Particularmente yo no creo eso, el maligno no tiene nada en sus manos que me pertenezca, todo lo mío está en las manos de mi Redentor.

El Señor fue que el me libró de toda autoridad de las tinieblas, y el maligno ya no tiene poder sobre mi vida, he sido trasladado mediante la cruz, al reino de Jesucristo.

No debemos ignorar las maquinaciones del maligno, pues anda como león rugiendo, buscando a quien devorar, más nuestra mirada debe estar puesta siempre en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.

Dejemos de pensar que todo lo no agradable, que nos pueda pasar es potestad de las tinieblas, y estemos claros que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En otro tiempo éramos tinieblas, ahora somos luz en el Señor. ¡Andemos como hijos de luz!