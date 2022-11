Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada.

La Biblia indica que en los tiempos finales habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, es seguro que ya estamos muy cerca del cumplimiento de esa profecía, muchos hacen cosas por interés propio y no por amor a los demás, el deseo de ayudar al prójimo se extingue rápidamente, y la maldad se pretende instaurar como estilo normal de vida.

Actualmente muchos presumen sus vastos conocimientos, la ciencia ha dado pasos agigantados, y el ser humano intenta demostrar que posee respuesta para casi todos los misterios del mundo, pero el amor se apaga.

En el pasaje de hoy el apóstol Pablo indica la preeminencia del amor, ya que, una persona puede tener el don de profecía, entender todos los misterios y poseer todo el conocimiento junto a una fe que logra trasladar montañas, pero si le falta el amor, no es nada. ¿Por qué? Porque le falta Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.

Nuestro buen Dios manifestó su amor por nosotros al enviar a su Hijo unigénito al mundo a morir en una cruz por nuestros pecados, para que vivamos por medio de Él. Ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. ¡Hagamos todo con amor, y mostremos al mundo que tenemos a Dios, porque Dios es amor!

