Tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Confíen siempre en el Señor, porque Él es la Roca eterna.

Isaías 26:3 – 4 RVC

https://bible.com/es/bible/146/isa.26.3-4.RVC

Hoy día la ansiedad y depresión son enfermedades muy comunes en medio de nuestra sociedad, y son afecciones mentales que roban la paz del ser humano.

Es horrible no tener paz, no puedes vivir satisfactoriamente, puesto que tu cerebro no deja de pensar en las situaciones más catastróficas que puedas imaginar, no duermes, los ataques de pánico son muy recurrentes, y la tristeza extrema es una de las más fieles acompañantes.

En estos tiempos malos que vivimos, las palabras del profeta Isaías reflejadas en el pasaje de hoy son realmente valiosas para nosotros.

Isaías nos revela que nuestro buen Dios guarda absolutamente en paz, a todo aquel que día a día medita en su Palabra y confía plenamente en el Todopoderoso.

El profeta nos motiva a confiar siempre en el Señor, porque el Altísimo es la Roca eterna.

Él es fiel a su Palabra, no abandona nunca a los suyos, y sostiene al desvalido con su diestra de poder.

Meditemos cada día en Jesucristo, escudriñemos su Palabra con ansias, reconozcamos que el Señor es Dios.

Él nos hizo, y de Él somos. Somos su pueblo. ¡Somos las ovejas de su prado! ¡El Señor es bueno! ¡Su misericordia es eterna!

Pr. José N. Corrales

[email protected]

@pastorcorrales