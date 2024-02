Juan 3:18 LBLA

[18] El que cree en Él no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.

https://bible.com/bible/89/jhn.3.18.LBLA

Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.

Lo contrario trae al hombre condenación eterna, si este no cree en Cristo, ya lo condenaron, pues la salvación se encuentra solo en Jesús.

Hay muchos que toman a la ligera este tema, y hasta se burlan, es algo muy triste, ya que si usted parte de este mundo sin haber confesado al Hijo como su Señor y Salvador, usted pasará la eternidad en condenación.

Aún queda tiempo, reconoce tu condición de pecado, pide perdón a Dios, y cree de corazón en Cristo como Señor y Salvador de todo tu ser; y solo así te liberarás de la ira venidera. Solo Cristo es el Camino, la Verdad, y la Vida; nadie llega al Padre, sino por Él.