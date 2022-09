Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, si no háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben.

Romanos 12:16 NVI

https://bible.com/bible/128/rom.12.16.NVI

Estamos viviendo tiempos en los que nos encontramos con gente llena de egoísmo y avaricia; jactanciosos, arrogantes, blasfemos, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentan ser piadosos, pero su conducta desmiente el poder de la piedad, tal como los describe la Escritura.

A nosotros se nos pide ser humildes, debemos llevar el yugo del Señor sobre nosotros, y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, así hallará descanso nuestra alma y viviremos en armonía con los demás, mostrando verdaderamente que amamos a Dios. ¡Seamos humildes, y tendremos paz en nuestro ser!

Pr. José N. Corrales

[email protected]m

@pastorcorrales