Y este es el testimonio que Dios ha dado: Él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.

1 Juan 5:11 – 12 NTV

Aún hay tiempo de buscar de Dios, nuestro Señor es tan bueno que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna.

Solo en Cristo hay vida eterna, fue Él quien murió en la cruz del calvario, y derramó su preciosa sangre en pago por nuestros pecados.

Aún hay esperanza para el desvalido: Jesucristo, la Roca eterna está llamando; si aceptas su llamado y vienes a Él, reconoces tu condición pecaminosa, pides perdón, y aceptas al Redentor como Señor y Salvador tienes vida eterna.

El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, ya está condenado por no haber creído en el Hijo unigénito de Dios.

Esta es la causa de la condenación: que la Luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la Luz, porque sus hechos eran perversos.

El tiempo se acorta, si deseas la salvación y la vida eterna, corre a los pies de Cristo y acepta su llamado, Él no rechaza a nadie. ¡Cristo te está llamando, si aceptas su llamado tendrás salvación y vida eterna!

Pr. José N. Corrales

