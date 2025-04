Gálatas 2:15-16 RVA2015

[15] Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles; [16] pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie será justificado.

https://bible.com/bible/1782/gal.2.15-16.RVA2015

Nosotros tenemos solo fe en Cristo, pues nadie es salvo por su origen o nacionalidad. Solo Cristo da salvación y vida eterna.

Solo la fe en el Redentor nos da vida eterna, ningún ser humano es salvo por obras, si no por creer en el unigénito Hijo de Dios.

Solo Jesucristo declara no culpable al pecador, por eso nuestra fe está puesta solo en Él.

Gracias Señor Dios Todopoderoso, por el sacrificio de Cristo en la cruz, y por su resurrección al tercer día. Solo por fe en Cristo tenemos vida en abundancia.

Creemos en el Padre, creemos en el Hijo; y creemos en el Espíritu Santo, los tres son uno, y son nuestro Dios. El que cree en Cristo no es condenado; pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.