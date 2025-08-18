La Unidad Contra Bandas Criminales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo a dos mujeres acusadas de robar en una residencia de la urbanización Alto Prado, en Baruta, Miranda, usando un conjunto de sustancias psicotrópicas, entre estas burundanga, para incapacitar a las víctimas.

​Las aprehendidas se hicieron pasar por integrantes de una fundación de recolección de ropa para entrar a la vivienda. Una vez dentro, usaron un gas que hizo que las residentes perdieran el conocimiento, permitiéndoles robar alrededor de 800 gramos de oro en joyas.

​Las víctimas denunciaron el hecho y, junto a una comisión policial, identificaron a las sospechosas. Durante la detención, las mujeres intentaron agredir a los agentes con la misma sustancia, pero fueron neutralizadas.

Se les incautaron bolsos, teléfonos y un estuche con el gas tóxico.

​Ambas quedaron a disposición del Ministerio Público en materia de delitos graves, y se presume que forman parte de una banda organizada dedicada al robo de viviendas con esa modalidad serial.