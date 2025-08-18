La Unidad Contra Bandas Criminales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo a dos mujeres acusadas de robar en una residencia de la urbanización Alto Prado, en Baruta, Miranda, usando un conjunto de sustancias psicotrópicas, entre estas burundanga, para incapacitar a las víctimas.
Las aprehendidas se hicieron pasar por integrantes de una fundación de recolección de ropa para entrar a la vivienda. Una vez dentro, usaron un gas que hizo que las residentes perdieran el conocimiento, permitiéndoles robar alrededor de 800 gramos de oro en joyas.
Las víctimas denunciaron el hecho y, junto a una comisión policial, identificaron a las sospechosas. Durante la detención, las mujeres intentaron agredir a los agentes con la misma sustancia, pero fueron neutralizadas.
Se les incautaron bolsos, teléfonos y un estuche con el gas tóxico.
Ambas quedaron a disposición del Ministerio Público en materia de delitos graves, y se presume que forman parte de una banda organizada dedicada al robo de viviendas con esa modalidad serial.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!