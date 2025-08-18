La entrega de títulos de pre y postgrado se llevó a cabo en el auditorio de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), y contó con la presencia de las autoridades de esta casa de estudios y de la autoridad única en Salud del estado Bolívar, doctor Manuel Maurera.

Bajo el nombre “Conmemoración del natalicio de Hugo Chávez Frías”, se realizó este acto que evidencia la formación y el espíritu de servicio de los profesionales de la medicina.

También estuvieron presentes; el doctor, Adleys Coraspe, director General de la UCS Hugo Chávez Frías, núcleo Bolívar; la Dra. Joyclyn Boulanger, directora Académica, la licenciada Yusmeirys Vadel, directora de Secretaría y la Dra. Elizabeth Martínez, jefa de División de los Programas Nacionales de Formación PNF (Pregrado) y Programa Nacional de Formación Avanzada PNFA (Postgrado).

Las autoridades elogiaron este logro alcanzado por los profesionales de la salud. Agradeciendo al presidente Nicolás Maduro, a la ministra para la Salud, Magaly Gutiérrez Viña y a la gobernadora Yulisbeth García, por todo el impulso que le han dado a la Universidad de las Ciencias de la Salud, en la formación de profesionales íntegros al servicio y bienestar del pueblo en los centros de salud y en las Áreas de Salud Integral Comunitarias de los 11 municipios.