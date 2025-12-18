Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Coordinación de Investigaciones de los Delitos Contra el Robo y Hurto de Vehículos de la Delegación Municipal Upata, lograron la aprehensión de Yovan Rafael Dum Morales (32), alias «El Renco», quien mantenía en zozobra a los conductores de motocicletas en el municipio Piar, estado Bolívar.

La captura se materializó tras un exhaustivo trabajo de campo y el análisis de registros fílmicos, que permitieron determinar que «El Renco» operaba principalmente en la avenida Raúl Leoni, parroquia Upata.

El modus operandi consistía en merodear la zona y aprovechar el descuido de las víctimas cuando descendían de sus motocicletas, para luego llevarse los vehículos y comercializarlos para obtener beneficios económicos, perjudicando a sus propietarios y familiares.

Durante el procedimiento policial, los funcionarios recuperaron una motocicleta marca Bera, modelo SBR, año 2024, placas AI9A24E, que fue robada recientemente.

El caso fue puesto de inmediato a la orden de la Fiscalía 18° del Ministerio Público de la entidad, para continuar con el proceso judicial correspondiente.

La comunidad de Upata celebra la detención, que ha permitido recuperar al menos un vehículo y reducir la sensación de inseguridad en la zona. Las autoridades instan a los ciudadanos a mantener la alerta y denunciar cualquier actividad sospechosa para evitar más hurtos de motocicletas.