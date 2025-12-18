Una adolescente de 16 años fue encontrada sin vida en el Barrio 10 de Diciembre, en la Calle Linares Alcántara con Campo Elías, San Martín de Porres, Palo Negro, municipio Libertador, estado Aragua.

La víctima fue identificada como Greisys Díaz, y las autoridades investigan la posibilidad de que la causa de su muerte haya sido asfixia mecánica.

Tras el hallazgo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y otros cuerpos de seguridad acordonaron la zona para resguardar las evidencias y trasladaron el cuerpo al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, donde se realizará la autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento y descartar cualquier hipótesis de homicidio.

La comunidad se encuentra consternada por el suceso, que ocurrió en circunstancias aún no esclarecidas.

Las autoridades evalúan si el caso se trata de un suicidio o si existen otras circunstancias por investigar.

Por ahora, no se han reportado indicios de violencia ni participación de terceros, y el caso permanece en fase de averiguación por parte del CICPC, mientras se aguardan los resultados oficiales de la autopsia.