El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Los Teques detuvo a Yovanny Miguel Suárez Villegas (27) y Kimberly Yosneidy Zambrano Fauna (25) por el homicidio de Danny Gabriel Marcela Delgado (46), ocurrido el pasado 4 de diciembre en una zona boscosa de la ciudad.

Según las investigaciones, los detenidos golpearon brutalmente a la víctima tras consumir bebidas alcohólicas, hasta causarle la muerte. Posteriormente, arrojaron su cuerpo al río San Pedro.

El referido homicidio tuvo lugar en Los Teques y los culpables fueron capturados en sector El Paso, municipio Guaicaipuro del estado Miranda, todos se encontraban compartiendo cuando surgió la riña entre la víctima y los victimarios.

El crimen se atribuye a un ajuste de cuentas por problemas personales. Las autoridades continúan la búsqueda de un tercer implicado en el hecho.

Los aprehendidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público para la correspondiente investigación y judicialización.