El Gobierno de Paraguay aseguró este miércoles que no tiene información sobre una posible incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, en medio de la tensión generada por el despliegue aeronaval estadounidense en aguas del Caribe cercanas al país petrolero.

El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, afirmó durante una conferencia de prensa en la residencia presidencial que este tema no forma parte de la agenda nacional y que su gobierno discutirá la postura correspondiente «en su momento» si se produjera un ataque.

Paraguay ha fortalecido en los últimos años sus vínculos con Estados Unidos, que lo considera uno de sus principales aliados en la región.

El lunes, ambas naciones firmaron en Washington el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA), que regula la presencia de militares estadounidenses en Paraguay y establece pautas para la cooperación en materia de seguridad.

El ministro de Defensa, general Óscar González, aclaró que el pacto «no implica» la instalación de bases militares ni la participación de uniformados estadounidenses en operaciones dentro o fuera de Paraguay.

«Ellos van a participar en operaciones de entrenamiento y capacitación de nuestras Fuerzas Armadas, además de apoyar en la lucha contra el crimen organizado, el narcoterrorismo y los ciberataques», señaló González.