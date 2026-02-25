Carabobo FC selló su clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores tras vencer a domicilio por 1-2 a Huachipato en Talcahuano. Con este resultado, el conjunto granate ratificó la superioridad exhibida en el duelo de ida en Valencia y aseguró, como mínimo, su presencia en la Copa Sudamericana.

El equipo local, actual líder de la liga chilena, intentó imponer condiciones desde el arranque con aproximaciones de Maximiliano Rodríguez, Nicolás Vargas y Lionel Altamirano, todas contenidas por la solvencia del guardameta argentino Lucas Bruera.

Sin embargo, la escuadra dirigida por Daniel Farías logró asentarse en el campo y capitalizó los errores del rival.

Al minuto 29, tras una pérdida de balón de Ezequiel Cañete, Eric Ramírez lideró un contragolpe fulminante a pase de Matías Núñez. El delantero definió con un derechazo ajustado al palo izquierdo de Rodrigo Odriozola.

Poco antes del descanso (minuto 42), Edson Tortolero —quien ya había marcado en la ida— ejecutó un tiro libre impecable. El balón dibujó una curva perfecta que se coló en la escuadra, dejando sin opciones al portero uruguayo.

En el complemento, el técnico local buscó reaccionar con tres variantes inmediatas. Aunque Huachipato recuperó la posesión, se estrelló contra un bloque defensivo sólido y ordenado.

El descuento llegó tarde, al minuto 87, por obra de Cris Martínez tras una asistencia de Torres, pero no fue suficiente para comprometer la eliminatoria.