El español Carlos Alcaraz continúa confirmando su gran momento en el tenis profesional. Este viernes, el murciano se impuso con un marcador contundente de 6-2, 6-4 y 6-0 al ítalo-argentino Luciano Darderi, en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.

La victoria, lograda en apenas una hora y 44 minutos, le aseguró el pase a los octavos de final.

Un camino impecable en el torneo

El español Alcaraz ya había mostrado un nivel sobresaliente en rondas previas, al derrotar al estadounidense Reilly Opelka y al italiano Mattia Bellucci. Frente a Darderi mantuvo su agresividad habitual, imponiendo su ritmo desde el inicio del partido.

Con esta nueva victoria, alcanzó las 80 celebraciones en torneos de Grand Slam, consolidándose como una de las figuras más sólidas y prometedoras del tenis mundial.

Superioridad marcada desde el inicio

El campeón del US Open en 2022 dominó los intercambios con su potente servicio y una movilidad que dejó sin opciones a su rival.

El último set, resuelto con un contundente 6-0, reflejó la diferencia entre ambos jugadores y la autoridad con la que Alcaraz afronta el torneo.

El número uno en la mira

Más allá de su avance en el cuadro, Alcaraz tiene en juego la posibilidad de recuperar el primer puesto del ránking mundial.

Para ello, deberá igualar o superar el desempeño del italiano Jannik Sinner en Nueva York. Ese objetivo añade un incentivo especial a su participación, mientras busca reafirmarse como referente indiscutible del tenis masculino.