Carlos Alcaraz cumplió este martes su promesa al artista colombiano Sebastián Yatra y se animó a cantar su tema «Vagabundo» en el Abierto de Estados Unidos.

El actual campeón del ‘grand slam’ de Nueva York avanzó a la segunda ronda debido a la retirada por lesión del alemán Dominik Koepfer (75), que se torció el tobillo izquierdo en el primer juego del partido y que abandonó con 6-2 y 3-2 abajo después de 60 minutos.

Tras el encuentro, Alcaraz fue preguntado en la pista del Arthur Ashe Stadium, el estadio de tenis más grande del mundo (con capacidad para 24.000 espectadores), sobre el tema «Vagabundo» de un Yatra que es amigo suyo y que estaba presente esta noche en la grada.

«Es una canción que escucho mucho», afirmó Alcaraz, quien a continuación se atrevió a entonar varios versos de la canción -e incluso se animó a bailar un poco- mientras Yatra daba su aprobación con el pulgar arriba y con una sonrisa en la cara.

La curiosa historia de Alcaraz y Yatra en este Abierto de EE.UU. se remonta a hace unas semanas cuando el tenista murciano le invitó en una videollamada a participar en un partido de exhibición en las jornadas previas al Abierto de EE.UU.

El cantante colombiano accedió a saltar a la pista junto a él pero puso una condición.

«Vos cantas conmigo, por lo menos el ‘nananá'», dijo Yatra sobre la pegadiza parte del estribillo de ese tema de merengue.

«Me lo pienso… vale, acepto», respondió de inmediato Alcaraz.

Así, el pasado miércoles Yatra formó pareja de dobles con Alcaraz y derrotaron a la dupla compuesta por el tenista Frances Tiafoe y la estrella de la NBA Jimmy Butler.

«Carlos es lo máximo. Nos la llevamos muy bien desde hace mucho tiempo», dijo Yatra a EFE tras participar en ese partido de exhibición que recaudó fondos para Ucrania.

«Y también le agradezco a Carlos que me haya ayudado a agarrar otra pasión y otro hobby. Obviamente nunca voy a jugar a tenis a un nivel profesional… Pero si me pongo las pilas, puedo terminar jugando bien y es un deporte súper divertido (…) Estoy superagradecido con Carlitos por la invitación y con el US Open por todo el amor que me dieron», agregó el artista, quien además fue la estrella el viernes del concierto «Sounds of the Open» en el recinto neoyorquino.