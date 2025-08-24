Mark Vientos pegó dos cuadrangulares, Carlos Narváez desmontó a los Yanquis en una nueva victoria de los Medias Rojas y Néstor Cortés llevó a los Padres al primer lugar en la jornada de este sábado en las Grandes Ligas.

YANQUIS 1-12 MEDIAS ROJAS

El venezolano Carlos Narváez disparó un cuadrangular, anotó y remolcó dos carreras, el curazoleño Ceddanne Rafaela anotó en dos oportunidades y produjo una vuelta y el mexicano Jarren Durán anotó y remolcó una para la celebración de los Medias Rojas.

Garrett Crochet (14-5), ponchó a 11 en siete entradas de una vuelta para los Medias Rojas. Los Yanquis han perdido 8 juegos seguidos ante el equipo de Boston.

BRAVOS 2-9 METS

El dominicano Mark Vientos y Jeff McNeil pegaron dos cuadrangulares cada en la victoria de los Mets.

Otro dominicano, Starling Marte, y Pete Alonson también sacaron la pelota del parque. El venezolano Ronald Acuña anotó una vuelta y el dominicano Marcell Ozuna agregó una empujada por los Bravos.

PADRES 5-1 DODGERS

El cubano Néstor Cortés (2-2) lanzó 6 entradas en blanco, con 3 ponches, el curazoleño Xander Bogaerts y el dominicano Ramón Laureano remolcaron 2 carreras cada uno en la tarde feliz de los Padres.

Adrián Morejón (3) lanzó 1.1 episodios sin anotaciones y ponchó a dos rivales para quedarse con el rescate. Alex Freeland pegó un cuadrangular por los Dodgers.

DIAMONDBACKS 10-1 BRAVOS

El colombiano Nabil Crismatt (1-0) completó 4 entradas en blanco, con 4 ponches, mientras el dominicano Geraldo Perdomo y el cubano Lourdes Gurriel fletaron un jonrón e impulsaron 3 anotaciones en el triunfo de Diamondbacks.

El dominicano Ketel Marte anotó y empujó una por los Diamondbacks.

Austin Hays produjo una carrera por los Rojos.

RANGERS 10-0 GUARDIANES

El cubano Adolis García disparó un jonrón de 2 vueltas y el dominicano Ezequiel Durán impulsó 3 carreras para contribuir con el éxito de los Rangers.

El venezolano Gabriel Arias y el dominicano Ángel Martínez lograron un indiscutible cada uno por los Guardianes.

MEDIAS BLANCAS 7-3 MELLIZOS

El cubano Luis Robert Jr. pegó un jonrón y anotó 2 vueltas y su compatriota Miguel Vargas anotó e impulsó una para en la victoria de los Medias Blancas.

Royce Lewis, Kody Clemens y Matt Wallner dispararon de cuadrangular por los Mellizos.

ORIOLES 8-9 ASTROS

El puertorriqueño Víctor Caratini pegó un jonrón y remolcó 3 carreras, su compatriota Carlos Correa disparó un vuelacercas de 2 anotaciones y el dominicano Jesús Sánchez despareció la pelota del parque y anotó 2 veces durante la exhibición de los Astros.

El venezolano José Altuve anotó 2 y el dominicano Jeremy Peña anotó en una ocasión para los Astros, que contaron con el rescate de Bryan Abreu (3), quien tiró un capítulo en blanco.

FILIS 6-4 NACIONALES

El panameño Edmundo Sosa pegó un jonrón de 3 carreras y Trea Turner mandó la pelota sobre la pared para que los Filis de Filadelfia superaran a los Nacionales de Washington.

El dominicano Jhoan Durán (23) lanzó el noveno sin anotaciones y se acreditó el salvamento.

El quisqueyano Luis García Jr. disparó un vuelacercas produjo dos vueltas por los Nacionales.