El cantautor venezolano, Nelson Arrieta, estrena su nuevo sencillo «Perdóname La Disculpa», canción que combina lo cotidiano con lo ingenioso, refrescando la vida a través de las palabras… y por supuesto, de la música.

Compuesta por Nelson Arrieta, junto a Dani Barón y Diego Rojas, con arreglos y producción a cargo de Johann Morales y Dani Barón, la pieza fusiona el humor y la salsa en una propuesta original que invita a disfrutar, sonreír y bailar.

«Es un tributo a mis amigos disparateros en clave salsa, y sí… también a mí mismo. A todos los que jugamos con las palabras, que vivimos riéndonos de lo absurdo, que convertimos lo cotidiano en sabor», comenta Arrieta.

‘Perdóname La Disculpa’ ya está disponible en todas las plataformas digitales y viene acompañado de un videoclip con un casting muy particular, cargado de humor y personajes inesperados.