El ganador del festival de la canción Intervisión, que se celebrará en septiembre próximo en Moscú, se llevará un premio de 30 millones de rublos, unos 375.000 dólares, informaron hoy las autoridades rusas.

Según el Ministerio de Exteriores, al ganador del concurso también lo galardonarán con un trofeo en forma de copa.

La elevada suma del premio es un incentivo para los participantes, que contribuye además al aumento del prestigio del evento, dijo a la agencia TASS el director del Departamento de Cooperación humanitaria multilateral de la Cancillería rusa, Alexandr Alimov.

Intervisión, que tendrá lugar el 20 de septiembre, contará con la participación de representantes de 21 países, entre ellos Cuba, Venezuela y Colombia.

Presencia latinoamericana

Latinoamérica estará representada en este certamen, la alternativa a Eurovisión creada en el extinto campo socialista, por los cantantes Omar Acedo (Venezuela), Nidia Góngora (Colombia) y Zulema Iglesias Zalazar (Cuba).

También participarán cantantes de Bielorrusia, Vietnam, Egipto, la India, Kazajistán, Catar, China, Kenia, Kirguistán, Madagascar, Arabia Saudí, Serbia, Estados Unidos, Tayikistán, Etiopía, Uzbekistán y Sudáfrica, además de Rusia, representada por el cantante Shamán.

El presidente ruso, Vladímir Putin, decretó a principios de año retomar este festival, creado en la década de los sesenta del siglo pasado bajo los auspicios de la Organización Internacional de Radio y Televisión de los países del bloque socialista y fue una alternativa al Festival Eurovisión de la Canción.