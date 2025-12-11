La ocasión más reciente que el Magallanes había ganado la serie particular contra los Leones del Caracas, fue en la temporada 2021-2022, aquella en la que los Navegantes obtuvieron su título número 13, el último en su palmarés, hasta ahora.

El Buque, cuatro campañas después, asegó el duelo directo contra su Eterno Rival, al superarle 10-3 en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, con una pletórica actuación de Carlos Rodríguez, quien fijó una marca personal en su trayectoria profesional, contando LVBP y Ligas Menores, impulsando seis carreras, dos de ellas producto de un jonrón.

Rodríguez, quien nunca había remolcado más de tres rayitas en Venezuela, quedó a sólo una empujada del récord de la Carabela en un juego contra el Caracas, en poder de Bill Taylor, cuando en 1954 se convirtió en el primer jugador en la historia del circuito en batear tres cuadrangulares en un careo, de acuerdo con el periodista e historiador Tony Flores.

Sin esperar mucho

La actuación de Rodríguez, al igual que la de buena parte de los toleteros del Magallanes, tuvo la particularidad de que atacaron el primer envío de los lanzadores melenudos.

El bambinazo de Rodríguez ante Manzano, fue al primer lanzamiento. Como lo fue también el sencillo que conectó en el sexto episodio, ante Henderson Álvarez, para fletar a dos compañeros más, mientras las bases estaban llenas.

La única vez que el toletero zurdo no hizo swing al primer envío en alguno de los tres turnos que culminaron en hit a su cuenta, fue en el quinto capítulo, cuando despachó otro sencillo, esta vez con corredores en el tercer y segundo cojín, para terminar con la actuación de Manzano.

El poder del Magallanes

Además de Carlos Rodríguez, también se volaron la cerca por el home club Yasiel Puig, quien inauguró su cuenta de tetrabatazos en la zafra, seguido por Leandro Pineda, que completó un back-to-back en el octavo tramo, ante Eduardo Figueroa, sin outs, para dejar cifras definitivas al compromiso.

Tras el encuentro, los filibusteros aumentaron a 49 su total de jonrones en la temporada, la tercera máxima cantidad en el circuito. Sin embargo, 22 de esos vuelacercas (el 45%) han sido desde el 25 de noviembre, en lapso de apenas 12 duelos, desde que Kleininger Terán fue nombrado nuevo coach de bateo.

Lo que viene

El Magallanes (21-23) descansará el jueves y recibirá un día después a los Tiburones de La Guaira, con José Suárez como el abridor bucanero. Los Leones (19-24), entretanto, seguirán su gira de seis duelos en Maracaibo el jueves, contra las Águilas del Zulia, con Erick Leal como iniciador por los avileños.