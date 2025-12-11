La cantante estadounidense Taylor Swift sorprendió a sus seguidores al revelar cuál es su canción favorita dentro de su extenso repertorio musical.
Durante su participación anoche en The Late Show With Stephen Colbert, la artista fue retada por el presentador a seleccionar cinco temas predilectos, una dinámica que ya había realizado con figuras como Dolly Parton, Elton John, Paul Simon y Bruce Springsteen.
Aunque Swift aclaró que sus preferencias “cambian constantemente”, aseguró que necesitaba “un poco de tiempo” para completar la lista.
Sin embargo, no dudó en escoger su número uno: “All Too Well”, en su versión de 10 minutos, pieza que ha sido considerada por muchos fans como una de las más emotivas e icónicas de su carrera, explica El Nacional.
Fanática de su nuevo álbum
La estrella del pop también aprovechó la entrevista para expresar su entusiasmo por su producción más reciente, The Life of a Showgirl. “Estoy obsesionada con The Life of a Showgirl, todo el álbum”, afirmó. Aun así, insistió en que le resulta difícil decantarse por otras canciones en un top cinco definitivo.
No obstante, adelantó que “Mirrorball”, incluida en su aclamado álbum Folklore, probablemente tendría un lugar dentro de esa selección personal.
Un año de éxitos en las listas
El impacto comercial de Taylor Swift continúa consolidándose. A principios de noviembre, The Life of a Showgirl alcanzó su cuarta semana consecutiva en el número 1 del Billboard 200, reafirmando el éxito del álbum.
Además, uno de sus temas más populares, “The Fate of Ophelia”, se mantuvo durante cuatro semanas en el primer puesto del Hot 100, logro que convirtió a Swift en la única artista en debutar simultáneamente en el número 1 de ambas listas y mantener esos puestos durante un mes consecutivo.
