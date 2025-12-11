El Festival de Sundance, la mayor cita del cine independiente en Estados Unidos, anunció este miércoles su programación 2026. La edición, que se realizará del 22 de enero al 1 de febrero en las montañas de Utah, será la primera tras la muerte del legendario Robert Redford, cofundador del evento.

Kim Yutani, directora de programación, aseguró que esta entrega será “especial y de celebración”, en honor al legado del actor y director, explica El Nacional.

La comedia toma protagonismo

Uno de los ejes centrales de la edición 2026 será la comedia. Entre los estrenos destaca The Invite, dirigida por Olivia Wilde y protagonizada por Seth Rogen y Edward Norton, que narra la inquietante cena de una pareja con sus misteriosos vecinos.

Otro esperado reencuentro será el de Jon Hamm y John Slattery, quienes regresan en Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass, una comedia donde una novia desencadena un caos hollywoodense al vengarse de su prometido por usar su “permitido” con una celebridad.

Estrellas y nuevos talentos en un mismo espacio

Sundance también apostará por el thriller con The Gallerist, protagonizada por Natalie Portman y Jenna Ortega. La cinta relata la surrealista odisea de una galerista desesperada por vender un cadáver en la feria Art Basel de Miami.

Asimismo, John Nein, miembro del equipo organizador, destacó que la presencia de figuras reconocidas representa un voto de confianza hacia el cine independiente, que aún atraviesa tiempos difíciles tras el impacto del streaming, la pandemia y las huelgas de Hollywood de 2023.

Diversidad global en la pantalla

De las 16.000 postulaciones provenientes de 164 países, solo 90 películas fueron seleccionadas, casi todas estrenos mundiales. Más del 40% corresponde a óperas primas. Entre ellas figuran Kikuyu Land, sobre la corrupción en Kenia, y Hanging by a Wire, centrada en el angustiante rescate de unos escolares atrapados en un teleférico en Pakistán.

Un nuevo destino para 2027

Finalmente, los organizadores confirmaron que el festival se trasladará en 2027 a Boulder, Colorado, marcando una nueva etapa en su historia sin perder su espíritu independiente.