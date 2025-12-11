Ni soñando esperaba Juniel Querecuto que su primer juego con 5 hits fuese el día de su estreno como abridor del lineup de los Tiburones en esta campaña. Sin embargo, eso fue lo que realmente pasó y el larense fue la figura de más brillo en la paliza 11-4 de los escualos frente a los Tigres.

El infielder bateó de 5-5 por segunda vez en su carrera y frente al mismo rival. La primera ocasión, el 24 de noviembre de 2017, también fue ante los bengalíes, pero con el uniforme de los Cardenales de Lara. Con su jornada de este año contribuyó a que La Guaira iniciara con buen pie la novena semana.

“Salí confiado a hacer mi trabajo y creo que tenía mucha fe en que me iba a hacer el trabajo como primer bate”, dijo después del encuentro Juniel Querecuto, que encendió la chispa para que el ataque guairista explotara con 17 imparables y pisara el home en seis de sus ocho oportunidades ofensivas.

“Con toda la experiencia y calidad que tenemos en este equipo. Con la calidad que tenemos ahí, con el respaldo de un Alcides Escobar, con mucha experiencia, y los peloteros de Grandes Ligas. Vamos a salir a guerrear todos los días”, aseguró el toletero.

Ataque y pitcheo

Mientras los maderos locales se ensañaban contra el pitcheo de Aragua, desde la loma su abridor Eric Pardinho controlaba la ofensiva de los Tigres, una de las de mayor experiencia en la liga.

El brasileño labró su tercera apertura consecutiva lanzando al menos cinco innings y dándole margen al mánager escualo para utilizar a sus brazos del relevo.

“Ha sido nuestro mejor pitcher en las últimas salidas, por supuesto sin menospreciar el trabajo del resto de los muchachos que salen a dar siempre lo mejor”, comentó Marco Davalillo.

Lo que viene

Tiburones tendrá jornada de descanso este jueves según el calendario, mientras que los Tigres viajan a Margarita para enfrentar en la isla a Bravos. Por los bengalíes abrirá el derecho Jean Pinto en este partido.

Jonrón de Acuña puso al Cardenales en el segundo lugar

Cuadrangular de tres carreras de Luisangel Acuña en el inicio del noveno inning, borró desventaja de 4-3 para convertirla en definitiva ventaja de 6-4, que condujo al Cardenales de Lara a triunfo a domicilio sobre Caribes de Anzoátegui, en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz.

Ante el cerrojo Andrés Machado, Alí Sánchez soltó doble al centro y fue sustituido por César Izturis Jr., quien avanzó a la antesala con toque de sacrificio por ese predio. Rafael Ortega tomó boleto y llegó el turno a Luisangel Acuña, quien se llevó la cerca por todo el jardín central para cambiar el decorado, a un juego que había dominado La Tribu desde el propio primer inning.

Con este resultado, combinado con derrota de Tigres de Aragua ante Tiburones de La Guaira, Cardenales provoca cuádruple empate con el segundo lugar de la tabla de posiciones, con el propio Caribes, Águilas del Zulia y Aragua. Todos a 2.5 juegos de la punta, ostentada por Bravos de Margarita, que tuvo jornada libre y reaparece este jueves.

El ataque larense compiló nueve inatrapables contra seis de Anzoátegui, que no pudo conectar ninguno ante los cuatro relevistas utilizados por el mánager César Izturis. Toda la ofensiva indígena se produjo ante el abridor Keyvius Sampson, quien estuvo por espacio de 4.1 entradas sobre el montículo.

La victoria fue para Chris Cosby (2-2), quien cumplió la tarea de mantener en cuatro carreras a Caribes en el cierre del octavo inning. El dominicano Listher Sosa se apuntó su tercer salvado.

Por Anzoátegui la derrota fue para el cerrador Andrés Machado (0-1), quien no pudo proteger la mínima ventaja de 4-3 que recibió en el noveno inning.

Al abridor Harol González, quien hizo un estupendo trabajo, le siguieron Liarvis Breto (8), Yorvin Pantoja (5), Yoelvin Silven (6) y Francis Peguero (8), quienes se apuntaron respectivos holds. Al final, Machado se llevó su primer salvamento desperdiciado, amén del revés.

El desafío se celebró sin impecable defensiva por ambos bandos.

