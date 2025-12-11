El presidente venezolano Nicolás Maduro y su homólogo ruso Vladímir Putin reafirmaron este jueves, en conversación telefónica, el «carácter estratégico, sólido y ascendente» de sus relaciones bilaterales, en momentos en que Caracas denuncia como «amenaza» el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Putin expresó «firme y categóricamente» su respaldo a los esfuerzos de Maduro por consolidar paz, estabilidad política, desarrollo económico y protección social. Subrayó que el pueblo venezolano merece «absoluto respeto» en su defensa de soberanía e independencia, manteniendo canales de comunicación permanentes.

Rusia se comprometió a apoyar a Venezuela en su lucha por el derecho internacional y la paz en América Latina, poniendo a disposición su capacidad diplomática para fortalecer la cooperación.

Avances venezolanos y conectividad bilateral

Maduro informó a Putin sobre el «avance sostenido» de Venezuela, que gana batallas por paz, crecimiento económico y estabilidad social, proyectando liderar el crecimiento regional del 9% este año. Abogó por consolidar conectividad aérea y marítima, con rutas directas a Moscú y San Petersburgo.

Ambos celebraron los 19 acuerdos de la reciente Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN) y prepararon su próxima reunión en Caracas en 2026, para avanzar en el plan conjunto hacia 2030.

El Kremlin confirmó el apoyo a la política de Maduro contra «creciente presión externa». Trump justifica su despliegue como antinarcóticos, pero Caracas lo ve como intento de cambio de régimen.