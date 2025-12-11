Con la participación de 49 empresas públicas y privadas de la Región Guayana y una participación de más de 4 mil atletas,este jueves, 11 de diciembre, se llevará a cabo la inauguración formal de la Cuadragésima edición de los Juegos Deportivos Interempresas de Ciudad Guayana.

La justa que en su máximo principio, honra la labor del hombre trabajador de Guayana y lo expone en la sana competencia deportiva, comenzó este lunes en el ámbito competitivo y ahora aborda uno de los hechos más sobresalientes que se presenta en estos juegos, como lo es la inauguración formal de los mismos.

Polideportivo Venalum será el escenario

Como se han realizado en las últimas edición, nuevamente repetirá el Polideportivo Venalum, que lleva una semana acondicionándose, para darle el mejor escenario posible a la justa deportiva, que estará abierta para la masa deportiva laboral, sus familiares y la comunidad guayanesa en general. acercarse al citado coso deportivo, enclavado en el corazón de la Urbanización Río Caura II de la Parroquia Unare.

La cita está paruada para las 5:00 pm, donde desfilarán los atletas representantes de las 49 empresas mencionadas, que competirán en un total de 27 disciplinas deportivas distribuidas en 67 modalidades en las categorías libre, máster, senior y súper senior, tanto en masculino como en el femenino.

Amén de las disciplinas que ya comenzaron sus actividades, como indicamos desde el pasado lunes, dos eventos que forman parte de los Interempresas, aunque no son directamente del plano deportivo, forman parte de la serie de eventos que conlleva esta cita laboral, como lo son La Voz de los Interempresas, ganada por el cantante regio de música llanera, Henry Mora representante de Venalum, cuya medalla de oro elevó a los guerreros del aluminio, al primer lugar de la clasificación.

La otra medalla de oro la alcanzó la esbelta representante de la empresa Copal, Ideluz, Tarife, reina del Cacao Bolívar 2025, como la reina de la versión 44 de los Juegos deportivos Interempresas de Ciudad Guayana, banda que colocó el Ing. Aldo Cantafio, presidente de la actual empresa campeona empresarial, CVG Ferrominera Orinoco.

Lucha para tres

De entrada la cuadragésima cuarta edición de los Juegos Deportivos Interempresas de Ciudad Guayana, tendrá una cerrada lucha para tres empresas pertenecientes al holding de la Corporación Venezolana de Guayana, Casa Matriz coordinadora de la fiesta laboral empresarial deportiva.

Estas empresas a saber son la actual campeona CVG Ferrominera Orinoco que buscará su tercer título y el tricampeonato de las justas, con un arsenal de 650 atletas; CVG Sidor y CVG Venalum, ésta última con 536 atletas y que participará, al igual que los del aluminio, en las 76 modalidades y 27 disciplinas deportivas que componen estas olimpíadas de los trabajadores de Ciudad Guayana.

La justa como ha transcurrido, tendrá una variante con respecto a las anteriores juegos, por lo que se comenzó las actividades deportivas, antes de la apertura con varias disciplinas y cuyo final ha sido pautado para el venidero 19 de diciembre.