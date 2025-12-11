El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia expresó este jueves su voluntad de que la transición que ponga fin al gobierno de Nicolás Maduro sea «pacífica y ordenada», sin violencia, un día después de que María Corina Machado recibiera el Premio Nobel de la Paz en Oslo.

González, candidato presidencial opositor en julio de 2024 (donde Maduro se autoproclamó vencedor), participó en el foro ‘Votos, no balas; El camino democrático hacia la paz’ en la Universidad de Oslo.

En diálogo con la expresidenta liberiana Ellen Johnson Sirleaf (Nobel 2011), abogó por incluir a todas las partes, citando el golpe de 1958 contra Marcos Pérez Jiménez como ejemplo de experiencia transicional.

Reiteró que el diálogo es «la única forma» de resolver la crisis, aunque difícil con un «régimen autocrático» que «no juega con las mismas cartas democráticas». Busca reconciliación, pese a que Maduro «no respeta la legislación internacional ni reglas democráticas».

Defendió sanciones dirigidas a gobernantes que amenazan la democracia y destruyen la economía, criticando las de Cuba por ineficaces tras 70 años.

Testimonios de exiliados en embajada argentina

Magalli Meda y Pedro Urruchurtu, del grupo asilado 400 días en la embajada argentina en Caracas (rescatados en mayo de 2025), describieron su refugio como «prisión». Urruchurtu, de Vente Venezuela, afirmó que repetirían el encierro por «toda la sociedad que decidió ser libre».

Meda leyó un mensaje grabado ante riesgos para familiares y jóvenes demócratas, subrayando la lucha colectiva por la libertad.