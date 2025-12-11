La Segunda División del fútbol venezolano experimentará una expansión significativa para la Temporada 2026. Tras la reciente asamblea de la Liga FUTVE, se ha confirmado la intención de elevar el número de participantes a 20 equipos, un crecimiento que genera nuevas oportunidades laborales para jugadores y directores técnicos en el país.

Actualmente, 16 clubes tienen su participación asegurada –entendiéndose que Mineros de Guayana se contaría entre ellos-, y el aumento apunta a una ambiciosa cifra de 20, lo que obligará a la liga a implementar un formato de torneo más extenso o dividido en fases, a fin de acomodar la renovada cantidad de oncenas.

El caso de Mineros de Guayana pasa por una actualidad compleja por el impago de numerosas deudas a integrantes del cuerpo técnico, jugadores, sectores administrativos, proveedores y hasta el uso por alquiler del propio CTE Cachamay.

Nuevas caras de la Segunda División

La expansión se hace evidente con la incorporación de dos nuevas franquicias que tomarán el testigo de clubes inactivos, manteniendo sus derechos deportivos.

Atlético Barinas

Con sede en la capital barinesa, está vinculado a antiguos dirigentes del Zamora FC y de la Federación actual. Ocuparía el espacio dejado por el Inter de Barinas, equipo que arrastra demandas ante la FIFA.

El Atlético Barinas disputaría sus partidos como local en el estadio Reinaldo Melo.

Atlético Ávila

Establecido en la capital del país, este nuevo equipo ocuparía el cupo del desaparecido Nueva Esparta FC.

El Atlético Ávila jugaría en el estadio Brígido Iriarte, mientras que sus filiales los harán en la sede de la Academia Atlético Madrid Venezuela, en Las Mercedes.

AIFI regresaría a la Liga FUTVE 2

La Liga FUTVE 2 también marca el retorno de nombres con historia y la confirmación de otros que buscan salvar sus derechos deportivos.

Vuelve el Deportivo Lara

Tras un intento fallido de reingresar a Primera División a principios de año 2025, el conjunto crepuscular ha asegurado su participación en la Segunda. El Deportivo jugará en el estadio Farid Richa de Barquisimeto.

Caso AIFI Guayana

El club de Puerto Ordaz ha manifestado su interés en regresar a la categoría para conservar su derecho deportivo. Existe la posibilidad de que el cupo sea transferido, pero en caso contrario, competirán con una plantilla de bajo presupuesto.

Cambios normativos clave para la temporada 2026

Además de la ampliación de clubes, la Temporada 2026 traerá consigo modificaciones importantes en la reglamentación de las plantillas.

Liberación de jugadores norma

A partir de 2026, la obligatoriedad se simplifica drásticamente. Solo será requisito contar con dos (2) jugadores en cancha nacidos en el año 2007 o 2008.

Extranjeros

Se mantiene la normativa de contar con cuatro (4) extranjeros en cancha, con un límite de seis (6) con contrato en la plantilla.

El inicio del campeonato está pautado tentativamente para el 14 de febrero. Contaría con un formato de grupos que será definido en función del número final de equipos participantes.