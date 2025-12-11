La última fecha del judo en los Juegos Comunales cerró con una destacada actuación del estado Carabobo, que agregó dos preseas doradas al medallero, gracias a los resultados obtenidos en las categorías masculinas -52 kg y +52 kg, pero que no le alcanzó para derrotar a la delegación de Bolívar que finalmente se llevó los máximos.

En los -52 kilogramos, Reyder Guerra se quedó con el oro tras superar por ippon en la final al bolivarense Santiago Valecillo. El podio lo completaron Jhonatan Cabrera (Falcón) y Daniel Dudamel (Táchira), quienes alcanzaron ambos el tercer lugar.

“El combate contra el representante de Táchira fue el más fuerte del día. Ambos estábamos muy parejos, pero logré esquivar su ataque y ejecutar mi técnica para ganar por ippon”, relató Guerra.

También señaló que su última pelea resultó más cómoda, porque impuso el ritmo desde el inicio. “Entré con la convicción de que debía ganar. Apliqué un sasae que lo proyectó de espalda y nuevamente conseguí el ippon”, explicó.

En los +52 kg, la victoria fue para Enyer Valero (Carabobo) al imponerse por ippon a Moisés Camacho (Bolívar). Por su parte, Leonardo Jenafaty (Sucre) y Luis Montezuma (Aragua) se adjudicaron las preseas de bronce.

“La sensación de ganar es única. Para la final me enfoqué en atacar constantemente porque sabía que era un rival muy duro”, enfatizó Valero.

El combate entre Valero y Camacho se mantuvo igualado tanto en el tiempo reglamentario como en el punto de oro pero la la victoria se inclinó a favor del primero por llegó por amonestación. «Eso demuestra que hice un combate limpio y siempre fui hacia adelante”, recalcó el carabobeño.

Nathalia Grimón (Bolívar) se proclamó campeona de la categoría femenina -52 kg, al superar por la vía rápida del ippon a Valerith Silva (Yaracuy). Las posiciones de bronce fueron para María Bello (Lara)y Michell Castro (Sucre).

Por su parte, la caraqueña Jimena Palacios se adjudicó el primer lugar en los +52 kg tras vencer por ippon a la bolivarense Yonileisis Ramos. El bronce recayó en, Jesimar Mendoza (Zulia) y María Ávila (Aragua).

El medallero del judo lo controló Bolívar con 5 oros, 6 platas y 4 bronces (15), seguido por Carabobo con 5-0-2 (7) y Miranda en el tercer lugar con 2-2-4 (8).