El Telescopio Espacial Hubble y la misión Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) captaron imágenes cruciales del cometa interestelar 3I/ATLAS mientras se acerca a su máxima proximidad con la Tierra este mes.

Este objeto celeste ha fascinado a los astrónomos, ya que es solo el tercer objeto interestelar detectado viajando a través de nuestro vecindario solar desde su descubrimiento en julio de 2025. Las observaciones conjuntas han sido vitales para trazar su trayectoria y ofrecer pistas sobre su enigmática composición.

El Hubble fue una de las primeras misiones en enfocarse en el 3I/ATLAS en julio, logrando una vista detallada de su forma de lágrima. El 30 de noviembre, el Hubble volvió a observarlo a 286 millones de kilómetros de la Tierra, capturando una imagen más nítida con su instrumento Wide Field Camera 3. Paralelamente, la misión Juice de la Agencia Espacial Europea, en ruta hacia Júpiter y sus lunas heladas, también dirigió sus instrumentos hacia el cometa desde una posición ideal a 66 millones de kilómetros de distancia.

La misión Juice, cuyo objetivo principal es investigar la posible habitabilidad de las lunas jovianas Ganímedes, Calisto y Europa, no quiso esperar a su llegada a Júpiter en 2031 para contribuir. Descargaron una cuarta parte de una imagen de su cámara de navegación (NavCam) que usualmente está protegida por un escudo térmico. La imagen recién publicada muestra actividad impulsada por el calor, destacando una coma o halo brillante de gas, así como dos colas: una de plasma y una tenue de polvo.

El cometa 3I/ATLAS pasará a 270 millones de kilómetros de la Tierra el 19 de diciembre del presente año, pero estará al otro lado del Sol, sin representar ningún riesgo. Se espera que los datos restantes de Juice, programados para llegar entre el 18 y el 20 de febrero de 2026, revelen imágenes de alta resolución y más información sobre la composición del cometa. Estos nuevos datos podrían ofrecer pistas cruciales sobre el origen de este objeto interestelar.