La nueva colección Otoño-Invierno de Carolina Herrera, presentada en la Semana de la Moda de Nueva York, ha trascendido las pasarelas para convertirse en un manifiesto cultural.

Bajo la dirección creativa de Wes Gordon, la firma venezolana rindió homenaje al poder de las mujeres artistas, mecenas y galeristas, quienes no solo inspiraron los diseños, sino que también protagonizaron el desfile.

Musas Reales: el arte se toma la pasarela

En un ambiente industrial en el distrito de Meatpacking, ante una audiencia de 200 invitados —incluyendo a figuras como Emilia Mernes, Lauryn Hill y Olivia Palermo—, la gran sorpresa fue el casting de modelos.

Gordon invitó a siete mujeres icónicas del mundo del arte estadounidense, entre ellas Amy Sherald, autora del retrato oficial de Michelle Obama; Hannah Traoré, reconocida galerista; y Ming Smith, primera fotógrafa afroamericana cuya obra fue adquirida por el MoMA.

«La moda debe ser divertida y contar historias. Invitar a estas mujeres fabulosas fue una prolongación natural de mi proceso creativo», afirmó Gordon.

Peggy Guggenheim y la estética de la colección

La propuesta se nutrió del estilo ecléctico de la legendaria mecenas Peggy Guggenheim. Entre las piezas más destacadas encontramos las Siluetas y Volúmenes (capas románticas, faldas lápiz y blazers con hombros abullonados).

Los vestidos jugaron con el contraste entre torsos ajustados y caderas exageradas.

También paleta y estampados, que son una base de blanco, negro y rojo, enriquecida con animal print de leopardo, motivos florales con un guiño al décimo aniversario del perfume Good Girl con estampados de zapatos de tacón.

Los detalles artísticos, botonería en forma de calas y acabados en pedrería. Las lentejuelas doradas de los trajes de noche se inspiraron directamente en la obra ‘Friendship’ de la artista Agnes Martin.

Legado de Carolina Herrera y el apoyo femenino

El clímax del evento ocurrió cuando las artistas cerraron el desfile bajo una ovación, seguidas por Wes Gordon, quien se fundió en un emotivo abrazo con la fundadora, Carolina Herrera, sentada en primera fila.

Frente al complejo panorama global, Gordon defendió el rol de la industria: «Cuando los tiempos son oscuros, necesitamos belleza, color y alegría. La moda es la máxima expresión de quiénes somos».

Iniciativa: ‘Carolina Herrera para Mujeres en las Artes’

La marca aprovechó la ocasión para reafirmar su compromiso social. Recordando que Carolina Herrera comenzó su carrera gracias al impulso de Diana Vreeland, la firma presentó su plataforma de apoyo institucional.

Este proyecto busca otorgar becas para nuevos talentos femeninos en la moda y promover exposiciones de mujeres artistas en galerías de renombre.