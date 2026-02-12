Rosalía ha presentado el tercer videoclip de su era ‘Lux’, correspondiente al tema ‘Sauvignon Blanc’. En esta pieza, la artista catalana recorre el desierto acompañada por una «pareja invisible», una metáfora visual con la que busca proyectar «la renuncia a lo material en favor de una conexión más profunda», priorizando la intimidad emocional y espiritual.

El clip fue rodado por Noah Dillon, el mismo fotógrafo responsable de la portada del álbum ‘Lux’ (2025). Este estreno se suma a los vídeos de ‘Berghain’ y ‘La perla’, consolidando la estética de su último disco.

El lanzamiento llega acompañado de un sencillo especial en plataformas digitales (Spotify y Apple Music) que incluye las versiones instrumental y a capela de la canción.

Agenda cargada de hitos

La actualidad de la cantante no se detiene en lo musical. Esta misma semana ha generado un gran impacto tras su paso por el videopódcast de Esty Quesada (‘Soy una pringada’).

Además, se ha confirmado que Rosalía protagonizará la portada de primavera de Vogue USA, consolidando su estatus de icono global.

Su próxima gran cita será el 28 de febrero, cuando suba al escenario de los Brit Awards para actuar en la gala de los premios más importantes de la música británica.