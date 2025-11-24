Los casi 60 kilómetros de carretera desde el sector El Miamo hasta El Palmar, en el municipio Padre Pedro Chien, están en total abandono. El mal estado vial se ha transformado en una verdadera «guillotina» para quienes transitan por esta arteria fundamental.

Carlos Gutiérrez, usuario frecuente, describe la vía como intransitable, con tramos kilométricos llenos de inmensos huecos que causan serios daños a los vehículos. Denuncia que ni el gobierno local ni la gobernación del estado Bolívar han intervenido la carretera en más de dos décadas.

Además, alerta que el mismo deterioro afecta las vías que conectan El Palmar con otras comunidades cercanas como Río Grande.

Promesas que no se cumplen

El ganadero entrevistado recuerda que la gobernadora del estado Bolívar prometió asfaltar la carretera antes de las fiestas patronales de El Palmar, pero hasta ahora los pobladores solo esperan sin resultados concretos.

Señala, además, que mientras se prometía convertir la zona en una región ganadera, comenzó una expansión desenfrenada de la explotación de madera tropical sin que el Ministerio del Ambiente actúe.

José Lares, otro habitante, denuncia que la explotación ilegal de arena aurífera está destruyendo los recursos naturales no renovables. Esta situación pone en riesgo las actividades tradicionales como la ganadería, agricultura y cría, que están desapareciendo progresivamente.

Ganaderos tratan de sobrevivir

Los productores agropecuarios enfrentan una crisis profunda debido a la escasez de combustible, el pésimo estado de la carretera y el elevado costo de insumos y medicamentos para el ganado. Esto se traduce en pérdidas significativas y un alza en los precios del queso y la carne, productos que cada vez menos personas pueden adquirir.

A pesar de los retos, los ganaderos aseguran que cumplen con sus obligaciones económicas, pagando salarios, servicios veterinarios y deudas con empresas y bancos, en una lucha constante por mantener la actividad productiva en el municipio Padre Pedro Chien.