PARROQUIA CATEDRAL SAN JUAN PABLO II

LA CATEDRAL DE TODOS

DIÓCESIS DE CIUDAD GUAYANA

PUERTO ORDAZ – ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA

«La Iglesia es la caricia del amor de Dios al mundo»

San Juan Pablo II

A corazón abierto

«La cirugía a corazón abierto es un tipo de intervención cardiaca que implica abrir la pared torácica para que el cirujano pueda acceder al corazón». Solo leerlo refleja lo dedicado que es; esto se lo dejamos a los expertos en la materia. Nosotros fijemos la mirada en el crucificado: … uno de los soldados le abrió el costado con la lanza, y al instante salió sangre y agua. (Juan 19, 34).

Queridos hermanos, de principio a fin, Jesucristo va a corazón abierto. No tiene cartas marcadas o bajo la manga, como solemos decir. No tiene un por si acaso, mucho menos una jugada oculta. Desde que inicia su itinerario público, su camino pastoral es claro: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía, la ganará… (Mateo 16, 24-25).

Nos indica el camino a seguir, y de esto tenemos muchos testimonios, ayer y hoy. Amar a Jesucristo y apasionarse por Él no ha de tener vuelta atrás pretendiendo que sin Él estaremos a salvo, y es lo contrario. Él es el Salvador, nuestro Salvador. Sintámonos orgullosos de ser sus discípulos, y que Él se sienta orgulloso de ser nuestro Maestro. iQué privilegio!

Quien los escucha a ustedes, me escucha a mí; quien los rechaza a ustedes, me rechaza a mí; y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. (Lucas 10, 16)

Seguir a Jesucristo, es estar dispuesto al rechazo, situación que no queremos, pero que tampoco podemos ni debemos evadir; pues en una sociedad acostumbrada a la apariencia, a la exaltación del ego, a construir estatuas a la indiferencia y darle puesto de honor a la vanidad, Jesús, el Señor, nos recuerda que con Él siempre será lo contrario, y el rechazo, como diría un narrador deportivo: Está prevenido al bate.

Hermanos, cuando Jesús, nuestro Señor, ama, ama con todo el corazón (Juan 11, 35). Cuando perdona, lo hace sin juzgar, sin rechazar y sin preguntar por el pecado, tampoco pregunta por nuestro pasado (Lucas 7, 47-50; Lucas 23, 43).

A Corazón abierto, Jesucristo, ama y perdona, nos dice ven y sígueme, nos elige y nos llama amigos (Juan 15, 15). Come con los pecadores (Marcos 2, 15-17), y quiere que lo imitemos (Juan 13, 1-15). Bien pudiéramos decir, Señor, concédenos la dicha de tener un corazón como el tuyo. Generoso, en comunión con Dios Padre. Un corazón sin espacio para el rencor, el resentimiento, cartas bajo la manga, sin reservas de momentos y situaciones que usó para ofender y causar heridas.* Ayúdanos, Señor, sin ti no podemos ni queremos.

Oración:

*Jesús, Señor nuestro, Tú que eres manso y humilde de corazón, concédenos la gracia de acercarnos a Ti, con un corazón contrito y dispuesto a imitarte. Aparta toda distracción, altivez y soberbia. Calca tu corazón en el nuestro, tu mansedumbre en nuestras acciones y actitudes, y especialmente, que a corazón abierto te sigamos, amemos y proclamemos como nuestro Dios y Salvador.*

Que la Virgen María siempre nos acerque a Jesucristo.

Ánimo.

*P. Gerardo Moreno*

*Dios les bendiga. Les recuerdo que de martes a jueves, 7:00 AM: Tenemos Adoración al Santísimo y Eucaristía en nuestra Catedral San Juan Pablo II, la Catedral de todos.*