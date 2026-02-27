La tarde de este viernes 27 de febrero, las paredes del edificio Nueva Prensa se impregnarán del aroma a «pintao» y el sonido del bumbac.

En un esfuerzo por estrechar lazos con la identidad regional, se llevará a cabo el encuentro “Siente el Calipso: Un ritmo lleno de energía y color”, una iniciativa que busca trasladar la esencia de los carnavales más famosos de Venezuela directamente al público guayanés.

Este evento no se plantea como una simple charla, sino como un intercambio vibrante y directo entre la comunidad y los guardianes de la historia.

El objetivo principal es desglosar la evolución de un ritmo que nació como un canto de resistencia y libertad, y que hoy representa el pilar fundamental de la cultura en el estado Bolívar.

El arte de la elegancia ancestral

Uno de los puntos focales de la jornada será el tributo a la figura de la Madama. Los asistentes tendrán la oportunidad de aprender sobre el complejo arte de su vestimenta: desde el significado de los coloridos turbantes hasta el uso del «foulard».

Se explorará cómo este atuendo no es solo un disfraz, sino una armadura de dignidad y elegancia que rinde homenaje a las matronas antillanas que forjaron la identidad de El Callao.

La narrativa del evento permitirá a los presentes entender las tradiciones más emblemáticas de la zona minera, narradas en primera persona por quienes han dedicado su vida a que estas costumbres no se desvanezcan con el paso del tiempo.

Voces de patrimonio viviente

La gala contará con la presencia de figuras de altísimo prestigio, reconocidas como Patrimonio Viviente del estado Bolívar. Entre los invitados de honor destacan las cultoras Osdalys Rodríguez y Blanca de Rodríguez, quienes aportarán la visión práctica y emocional del folklore.

Asimismo, la doctora e investigadora Fabiola Mendoza ofrecerá una perspectiva académica y profunda sobre el legado callaoense.

El encuentro se llevará a cabo en el segundo piso del Edificio Nueva Prensa, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. La entrada es totalmente libre, extendiendo una invitación abierta a todas las familias y jóvenes que deseen conectar con su herencia cultural y el calipso en una tarde llena de ritmo, historia y orgullo bolivarense.