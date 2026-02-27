El cantautor venezolano Danny Ocean continúa consolidándose como una potencia global. Mientras lidera las listas de Billboard con su sencillo ‘Corazón’, su más reciente álbum, ‘Babylon Club’, ha alcanzado el hito histórico de un billón de reproducciones. Con este logro, Ocean se convierte en el único artista venezolano en poseer tres álbumes que superan la cifra del billón de streams.

La revista Billboard ha elogiado la producción, describiéndola como un espacio donde «la libertad y el amor ocupan el centro». Según la publicación, sumergirse en este álbum es equivalente a «probar los sabores musicales del Caribe», destacando la evolución sonora del artista.

El impacto de este proyecto reside en su capacidad para unir fronteras. Ocean ha construido un puente musical entre el pop europeo y la esencia urbana del Caribe al colaborar con figuras de talla mundial como Aitana, aportando el brillo del pop internacional, Arcángel, Sech y El Alfa, reforzando los pilares del género urbano.

Esta diversidad de estilos ha permitido que el álbum maximice su alcance en múltiples mercados, consolidándose como un fenómeno global.

Tras un 2025 cargado de éxitos, Danny Ocean cerró el mes de febrero con entradas agotadas en su gira por Europa. Durante estos conciertos, el artista presentó en vivo los 14 temas de Babylon Club, una producción que, si bien introduce texturas sonoras innovadoras, mantiene la esencia relajada y auténtica que lo dio a conocer a nivel mundial.