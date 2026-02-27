El relevista de los Padres de San Diego, Yuki Matsui, no podrá representar a Japón en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Además, su disponibilidad para el Opening Day de las Grandes Ligas es incierta debido a una distensión en la ingle izquierda.

Matsui realizó ejercicios de lanzamiento sobre terreno plano este jueves, una semana después de tener que abandonar una sesión de práctica de bateo por molestias.

Aunque hay progreso, el lanzador prefiere ser cauteloso.

«Por ahora, sigo con la progresión de lanzamientos, recuperando intensidad y distancia. Volveré al montículo cuando me sienta lo suficientemente bien, pero aún no tenemos una fecha exacta», explicó.

Los Padres inician la temporada el 26 de marzo contra los Tigres de Detroit. Matsui, quien firmó un contrato de 5 años y 28 millones de dólares, admitió que aún no sabe si llegará a tiempo para el inicio de la campaña regular.

Cambios en el roster de Japón

Japón, el campeón defensor, iniciará su camino el 6 de marzo en el Tokyo Dome frente a Taiwán. Ante la ausencia de Matsui, el equipo nipón ha convocado al zurdo Yumeto Kanemaru, de los Chunichi Dragons.

Pese a la decepción de no participar, Matsui envió un mensaje de apoyo a sus compañeros.

Sobre los Juegos en Tokio, dijo que «por la diferencia horaria no podré verlos en vivo», sin embargo, «estoy seguro de que llegarán a la ronda de Miami; ahí podré verlos y animarlos con todo».